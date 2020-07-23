Україна не має іншого виходу, крім як істотно обвалити...

Додано: Нед 26 лип, 2020 22:50

Запам`ятати треба що курс гривні тримається не на рішеннях чинуш й не на валютних спекуляціях а на промисловій потужності на силі технологічного й наукового потенціалу країни. На хлопський розум якщо казати, то це можливість випускати на вітчизняних заводах наприклад, сучасні товари, наприклад комп`ютери а чи роботів або ті ж двигуни до космічних апаратів наприклад, двигуни Алькуб`єрре. А чи можливість робити термоядерні реактори в Україні. Ну а якщо ми таке робити не можемо, ну тоді звідки буде вартісна гривня? Звідки? Чудес же не буває навіть в принципі. От товари такого типу, як я перелічив пізніше, якщо ми в змозі випускати вже й тут (а ці товари в нас би рвали по всій планеті з руками й то за будь-які гроші) от лиш тоді й варто сподіватися на міцну гривню. Лиш тоді й ніяк інакше! Зрозумійте це вже нарешті! А поки не розумієте- то гривня буде скоро не те що по 50 за один долар й не по 150, а навіть й по 150 000 000 за один долар! Або й взагалі може нічого не вартувати. Бо не треба й ти за модними ліберальними трендами й за економічною модою, а треба нарешті ставати реалістами. Треба робити й то негайно народну толоку з промислової реіндустріалізації. Й запускати механізм науково-технологічного конвеєра. Бо якщо чухати зади й хіхікати під ніс, то велика всім біда буде. Дивіться аби пізно не було...