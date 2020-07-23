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Україна не має іншого виходу, крім як істотно обвалити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 лип, 2020 21:19
Пропонуємо до обговорення:
Відомий у всьому світі економіст з Великобританії Тімоті Еш вважає, що в України немає іншого виходу, крім як істотно обвалити курс гривні. Найближчим часом курс долара США становитиме не менше 30 гривень.
Дивися повний текст Україна не має іншого виходу, крім як істотно обвалити курс гривні - британський економіст
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R2
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Додано: Нед 26 лип, 2020 21:19
Стільки закликів у пресі обвалити гривню, що відразу видно, що іде якийсь черговий загон.
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svyatoslav_hromyak
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Додано: Нед 26 лип, 2020 21:36
Однако , неприятные вести..
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straponesa
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Додано: Нед 26 лип, 2020 21:54
Зеленый г*** пусть себе сделает зарплату в 6000 гривен и доллар по 30
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elektrik_lugansk
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Додано: Нед 26 лип, 2020 21:57
ну осенью то 30+ за доллар это уже итак ясно
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75stasstas75
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Додано: Нед 26 лип, 2020 22:05
Ну так обвалите уже до 50 или 150 - народу уже пофигу какая цифра будет на табличке, туда смотрят только чинуши, судьи и прокуроры.
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777serg87
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Додано: Нед 26 лип, 2020 22:50
Запам`ятати треба що курс гривні тримається не на рішеннях чинуш й не на валютних спекуляціях а на промисловій потужності на силі технологічного й наукового потенціалу країни. На хлопський розум якщо казати, то це можливість випускати на вітчизняних заводах наприклад, сучасні товари, наприклад комп`ютери а чи роботів або ті ж двигуни до космічних апаратів наприклад, двигуни Алькуб`єрре. А чи можливість робити термоядерні реактори в Україні. Ну а якщо ми таке робити не можемо, ну тоді звідки буде вартісна гривня? Звідки? Чудес же не буває навіть в принципі. От товари такого типу, як я перелічив пізніше, якщо ми в змозі випускати вже й тут (а ці товари в нас би рвали по всій планеті з руками й то за будь-які гроші) от лиш тоді й варто сподіватися на міцну гривню. Лиш тоді й ніяк інакше! Зрозумійте це вже нарешті! А поки не розумієте- то гривня буде скоро не те що по 50 за один долар й не по 150, а навіть й по 150 000 000 за один долар! Або й взагалі може нічого не вартувати. Бо не треба й ти за модними ліберальними трендами й за економічною модою, а треба нарешті ставати реалістами. Треба робити й то негайно народну толоку з промислової реіндустріалізації. Й запускати механізм науково-технологічного конвеєра. Бо якщо чухати зади й хіхікати під ніс, то велика всім біда буде. Дивіться аби пізно не було...
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kvnr872tes
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