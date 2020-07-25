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Кількість зарплат у конвертах
може збільшитися - ЄБА

Кількість зарплат у конвертах може збільшитися - ЄБА
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:25

Кількість зарплат у конвертах може збільшитися - ЄБА

Пропонуємо до обговорення:
Збільшення мінімальної заробітної плати має спричинити за собою пропорційне зниження максимальної величини бази нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ), щоб не допустити зростання навантаження на сумлінних платників податків.

Дивися повний текст Кількість зарплат у конвертах може збільшитися - ЄБА.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:25

Все набагато банальніше -- кількість робочих місць може суттєво зменшитись.
svyatoslav_hromyak
 
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