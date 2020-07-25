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Кількість зарплат у конвертах може збільшитися - ЄБА
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 лип, 2020 21:25
Пропонуємо до обговорення:
Збільшення мінімальної заробітної плати має спричинити за собою пропорційне зниження максимальної величини бази нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ), щоб не допустити зростання навантаження на сумлінних платників податків.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 21:25
Все набагато банальніше -- кількість робочих місць може суттєво зменшитись.
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svyatoslav_hromyak
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