Понад 25 тис. українських домогосподарств заощаджують на електроенергії, використовуючи сонячні панелі.
Дивися повний текст Держенергоефективності назвало переваги СЕС для домогосподарств.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 22:31
Держенергоефективності назвало переваги СЕС для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держенергоефективності назвало переваги СЕС для домогосподарств.
Додано: Нед 26 лип, 2020 22:56
Re: Держенергоефективності назвало переваги СЕС для...
Все делается для людей, чтобы улучшить уровень жизни, но в другой стране.
Здесь уровень стремится к оторванному плинтусу.
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