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Держенергоефективності
назвало переваги СЕС для...

Держенергоефективності назвало переваги СЕС для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 22:31

Держенергоефективності назвало переваги СЕС для...

Пропонуємо до обговорення:
Понад 25 тис. українських домогосподарств заощаджують на електроенергії, використовуючи сонячні панелі.

Дивися повний текст Держенергоефективності назвало переваги СЕС для домогосподарств.
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ГосэнергоДэффективности
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 22:56

Re: Держенергоефективності назвало переваги СЕС для...

Все делается для людей, чтобы улучшить уровень жизни, но в другой стране.
Здесь уровень стремится к оторванному плинтусу.
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