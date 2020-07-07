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Xiaomi оновила список пристроїв,
які отримають стабільну...

Xiaomi оновила список пристроїв, які отримають стабільну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 00:56

Xiaomi оновила список пристроїв, які отримають стабільну...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє 24 канал, Xiaomi випустила першу стабільну глобальну версію прошивки 3 липня.

Дивися повний текст Xiaomi оновила список пристроїв, які отримають стабільну версію MIUI 12.
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