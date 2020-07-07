Як повідомляє 24 канал, Xiaomi випустила першу стабільну глобальну версію прошивки 3 липня.
Дивися повний текст Xiaomi оновила список пристроїв, які отримають стабільну версію MIUI 12.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 лип, 2020 00:56
Xiaomi оновила список пристроїв, які отримають стабільну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Xiaomi оновила список пристроїв, які отримають стабільну версію MIUI 12.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|