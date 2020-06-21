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З 1 серпня впроваджуються
програмні РРО

З 1 серпня впроваджуються програмні РРО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 08:05

З 1 серпня впроваджуються програмні РРО

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Головне управління ДПС у м. Києві.

Дивися повний текст З 1 серпня впроваджуються програмні РРО.
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knoppixx
 
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