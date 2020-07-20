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Дивися повний текст Що робити, якщо сплатили податок на неправильний рахунок: інструкція.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 08:51
Що робити, якщо сплатили податок на неправильний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що робити, якщо сплатили податок на неправильний рахунок: інструкція.
Додано: Пон 27 лип, 2020 08:51
Последний абзац:
"Если налогоплательщик в банковском платежном документе на оплату налогового обязательства указал старый счет, то средства не поступят на соответствующий счет, а сумма налога не будет считаться оплаченной."
Опыт показывает, что в этом случае деньги возвращаются на счёт отправителя, так как отправлены на закрытый счёт. В январе у меня так было с налогами.
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