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В уряді побачили проблему:
в школах працює велика...

В уряді побачили проблему: в школах працює велика...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:09

"комплексна державна програма":
-- чекаємо поки Ілон Маск або Гугл запустять інтернет по селах
-- заганяємо всіх на дистанційку
-- ставимо всюди камери і своїх інспекторів, які будуть стригти купони з батьків за те, що діти мають погані оцінки
План абсолютно реальний, років за п'ять ми стовідсотково обженемо Кенію
https://glavcom.ua/new_energy/video/pov ... 93229.html
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:01

Безграмотный замминистра.Уволить учителей - пенсионеров и за счёт этого повысить зарплату другим. Полный бред. Работающий пенсионер платит налоги на свою пенсию. Если не будут работать 2.6 млн пенсионеров пенсионный фонд рухнет и Украина станет банкротом
kazimirsky9
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:02

В уряді одні довбні сидять, які не взмозі причини з наслідками зклеїти.

Довбні, в школах працюють пенсіонери тому, що молодь туди йти не хоче за такі гроші. А не навпаки. Якщо персіонерів прибрати, то в школі взагалі не буде кому працювати.

До того ж збільшувати зарплати за рахунок скорочення кількості вчителів - таке міг тільки повний дебіл заявити. Навіть зараз у багатьох школах по 40+ учнів в класі. Ви хочете зробити 50-60, щоб скоротити кількість вчителів?
alt402
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:18

Кто же молодежь учить, как надо учить будет?! Пединститут даёт диплом при наличии( увы) полного отсутствия практических навыков. Приходишь в школу, как в космос: журнал заполнять, детей в классе успокоить, беседу провести- тут окей, Гугл- не спасет...
lybaysik6
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:24

  alt402 написав:В уряді одні довбні сидять, які не взмозі причини з наслідками зклеїти.
Довбні, в школах працюють пенсіонери тому, що молодь туди йти не хоче за такі гроші. А не навпаки. Якщо персіонерів прибрати, то в школі взагалі не буде кому працювати.
До того ж збільшувати зарплати за рахунок скорочення кількості вчителів - таке міг тільки повний дебіл заявити. Навіть зараз у багатьох школах по 40+ учнів в класі. Ви хочете зробити 50-60, щоб скоротити кількість вчителів?

Повністю підтримую. Але, ІМНО, не тільки ""довбні", а й виконавці волі кукловодів 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:46

ПО ВОПРОСУ КОМПЕТЕНЦИЙ .
Интересно, почему все родители дерутся, чтобы учитель пенсионного возраста взял класс, в котором учится их ребенок? ??
cennikova1969
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:29

cennikova1969
Що одне дискримінація, що інше. Є хороші викладачі, є погані, вік на це не дуже впливає, можу назвати хороші приклади і для молодих, і для старших, поганих називати не буду.
Просто "керманичі" вже вкотре проявили свою силу інтелекту, а він у них, як у Свєти Букіної -- "усіх пенсіонерів -- у концтабір"
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 21:19

Надо сокращать долбежку. 12 лет - это перебор.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 21:30

  hxbbgaf написав:Надо сокращать долбежку. 12 лет - это перебор.

Не переживайте сократят, как угробили ВУЗы.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 21:56

Re: В уряді побачили проблему: в школах працює велика...

  hxbbgaf написав:Надо сокращать долбежку. 12 лет - это перебор.

Допустим, сделают 10 классов, как раньше было, 6 летка в первый класс и 10 лет учёбы. На выходе будете иметь 16-ти летних оболтусов, которых ни в армию не возьмут, ни на производство. Что с ними делать ? Всех в институты ? А зачем столько с высшим образованием ? Вижу только один путь - за границу на заработки, но они уже не вернуться потом в Украину.
LutsMan
 
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