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Стало відомо, хто з українських
поліцейських отримує...

Стало відомо, хто з українських поліцейських отримує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:19

Стало відомо, хто з українських поліцейських отримує...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні найбільші заробітні плати серед правоохоронців отримують співробітники кіберполіції.

Дивися повний текст Стало відомо, хто з українських поліцейських отримує найвищу зарплату.
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