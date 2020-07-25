В Україні найбільші заробітні плати серед правоохоронців отримують співробітники кіберполіції.
Дивися повний текст Стало відомо, хто з українських поліцейських отримує найвищу зарплату.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 09:19
Стало відомо, хто з українських поліцейських отримує...
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Дивися повний текст Стало відомо, хто з українських поліцейських отримує найвищу зарплату.
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