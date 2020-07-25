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Стало відомо, хто з українських поліцейських отримує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 лип, 2020 09:19
Пропонуємо до обговорення:
В Україні найбільші заробітні плати серед правоохоронців отримують співробітники кіберполіції.
Дивися повний текст Стало відомо, хто з українських поліцейських отримує найвищу зарплату
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Додано: Пон 27 лип, 2020 09:19
Це голий посадовий оклад, чи з надбавками і преміями
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Додано: Пон 27 лип, 2020 10:42
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