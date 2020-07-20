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OnePlus представила 5G-смартфон
із шістьма камерами (фото)

OnePlus представила 5G-смартфон із шістьма камерами (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:50

OnePlus представила 5G-смартфон із шістьма камерами (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія OnePlus представила новий смартфон OnePlus Nord.

Дивися повний текст OnePlus представила 5G-смартфон із шістьма камерами (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:50

Всё равно лучше айфона ничего не будет
alexis_91
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