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Нові єврооблігації дозволять
економити близько мільярда...

Нові єврооблігації дозволять економити близько мільярда...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:54

Нові єврооблігації дозволять економити близько мільярда...

Пропонуємо до обговорення:
Радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що нещодавнє розміщення єврооблігацій дозволять зекономити близько мільярда гривень на рік.

Дивися повний текст Нові єврооблігації дозволять економити близько мільярда гривень на рік — радник президента.
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