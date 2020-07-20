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Нові єврооблігації дозволять економити близько мільярда...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 лип, 2020 10:54
Пропонуємо до обговорення:
Радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що нещодавнє розміщення єврооблігацій дозволять зекономити близько мільярда гривень на рік.
Дивися повний текст Нові єврооблігації дозволять економити близько мільярда гривень на рік — радник президента
.
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