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Finance.ua: Бизнес
во время карантина

Finance.ua: Бизнес во время карантина
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 11:16

Finance.ua: Бизнес во время карантина

Пропонуємо до обговорення:
Как тратить меньше, зарабатывать больше и управлять удаленно?
Украина, как весь мир, переживает последствия коронакризиса. Сегодня непросто всем, ¬особенно бизнесу. Но каждая компания смотрит на ситуацию по-разному. Если для одних кризис – лишь потрясения, то для других – возможности. Ведь именно сейчас идеальное время для того, чтобы сделать бизнес более эффективным: отладить процессы, сократить время реализации проектов, снизить их стоимость, перевести сотрудников на удаленку и при этом повысить их продуктивность. Есть проверенный инструмент, который может сделать это просто, быстро и безболезненно – Workseсtions. Его уже успешно используют более 1300 компаний из Украины и стран СНГ. Что же такое Workseсtions и чем он хорош?

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D2
 
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