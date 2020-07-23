Finance.ua: Бизнес во время карантина

Как тратить меньше, зарабатывать больше и управлять удаленно?

Украина, как весь мир, переживает последствия коронакризиса. Сегодня непросто всем, ¬особенно бизнесу. Но каждая компания смотрит на ситуацию по-разному. Если для одних кризис – лишь потрясения, то для других – возможности. Ведь именно сейчас идеальное время для того, чтобы сделать бизнес более эффективным: отладить процессы, сократить время реализации проектов, снизить их стоимость, перевести сотрудников на удаленку и при этом повысить их продуктивность. Есть проверенный инструмент, который может сделать это просто, быстро и безболезненно – Workseсtions. Его уже успешно используют более 1300 компаний из Украины и стран СНГ. Что же такое Workseсtions и чем он хорош?