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У Зеленського розповіли, чи варто зараз скуповувати долари
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 лип, 2020 11:27
Пропонуємо до обговорення:
Устенко роз'яснив, чому причини для покупки долара відсутні.
Дивися повний текст У Зеленського розповіли, чи варто зараз скуповувати долари
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R2
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Додано: Пон 27 лип, 2020 11:28
Ну раз "фундаментальных" причин нет, то нужно скупать :)
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Igorten
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