Устенко роз'яснив, чому причини для покупки долара відсутні.
Дивися повний текст У Зеленського розповіли, чи варто зараз скуповувати долари.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 11:27
У Зеленського розповіли, чи варто зараз скуповувати долари
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського розповіли, чи варто зараз скуповувати долари.
Додано: Пон 27 лип, 2020 13:06
А як же волання президента та його посіпак про те, що гривню треба девальвувати?
Додано: Пон 27 лип, 2020 13:07
неплохо было бы статью дополнить информацией о том в какой валюте хранят свои сбережения отвечающие... ;)
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