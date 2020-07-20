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У Зеленського розповіли, чи
варто зараз скуповувати долари

У Зеленського розповіли, чи варто зараз скуповувати долари
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 11:27

У Зеленського розповіли, чи варто зараз скуповувати долари

Пропонуємо до обговорення:
Устенко роз'яснив, чому причини для покупки долара відсутні.

Дивися повний текст У Зеленського розповіли, чи варто зараз скуповувати долари.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 11:28

Ну раз "фундаментальных" причин нет, то нужно скупать :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:06

А як же волання президента та його посіпак про те, що гривню треба девальвувати?
0mage0
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:07

неплохо было бы статью дополнить информацией о том в какой валюте хранят свои сбережения отвечающие... ;)
Тракторист
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