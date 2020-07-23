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У Зеленського розповіли, чи
варто зараз скуповувати долари

У Зеленського розповіли, чи варто зараз скуповувати долари
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 11:27

У Зеленського розповіли, чи варто зараз скуповувати долари

Пропонуємо до обговорення:
Устенко роз'яснив, чому причини для покупки долара відсутні.

Дивися повний текст У Зеленського розповіли, чи варто зараз скуповувати долари.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 11:28

Ну раз "фундаментальных" причин нет, то нужно скупать :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:06

А як же волання президента та його посіпак про те, що гривню треба девальвувати?
0mage0
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:07

неплохо было бы статью дополнить информацией о том в какой валюте хранят свои сбережения отвечающие... ;)
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 14:25

в обновленном индексе Биг-Мака

Как только появляется индекс Биг-Мака - жди беды :mrgreen:
Grover
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 14:53

Re: У Зеленського розповіли, чи варто зараз скуповувати дола

Статья с тем же вопросом. Февраль 2014. Особенно доставил абзац "Покупать доллары не нужно".
https://dp.vgorode.ua/news/sobytyia/209 ... s-hryvnamy
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:47

“Считаю, что не стоит покупать сейчас доллары. Не потому, что население создает спрос на валюту. Фундаментальных причин нет”, – сказал советник в эфире канала “Украина 24”. И тут же статья ниже - экономист Тарас Козак советует покупать доллары или евро. Ребята, вы уже как-то договоритесь )
yalta1965
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:04

***, звіздець.
Президент розповідає про бюджет з розрахунку 30грн/дол, а його радник каже, що "фундаментальних причин немає".
alt402
 
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