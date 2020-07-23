Устенко роз'яснив, чому причини для покупки долара відсутні.
Дивися повний текст У Зеленського розповіли, чи варто зараз скуповувати долари.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 11:27
У Зеленського розповіли, чи варто зараз скуповувати долари
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського розповіли, чи варто зараз скуповувати долари.
Додано: Пон 27 лип, 2020 13:06
А як же волання президента та його посіпак про те, що гривню треба девальвувати?
Додано: Пон 27 лип, 2020 13:07
неплохо было бы статью дополнить информацией о том в какой валюте хранят свои сбережения отвечающие... ;)
Додано: Пон 27 лип, 2020 14:25
Как только появляется индекс Биг-Мака - жди беды
Додано: Пон 27 лип, 2020 14:53
Re: У Зеленського розповіли, чи варто зараз скуповувати дола
Статья с тем же вопросом. Февраль 2014. Особенно доставил абзац "Покупать доллары не нужно".
Додано: Пон 27 лип, 2020 15:47
“Считаю, что не стоит покупать сейчас доллары. Не потому, что население создает спрос на валюту. Фундаментальных причин нет”, – сказал советник в эфире канала “Украина 24”. И тут же статья ниже - экономист Тарас Козак советует покупать доллары или евро. Ребята, вы уже как-то договоритесь )
Додано: Пон 27 лип, 2020 16:04
***, звіздець.
Президент розповідає про бюджет з розрахунку 30грн/дол, а його радник каже, що "фундаментальних причин немає".
Додано: Пон 27 лип, 2020 17:34
alt402, всё правильно. С каких это пор у нас президент тянул на фундаментальную причину?
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