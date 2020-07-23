Устенко роз'яснив, чому причини для покупки долара відсутні.
Дивися повний текст У Зеленського розповіли, чи варто зараз скуповувати долари.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 11:27
У Зеленського розповіли, чи варто зараз скуповувати долари
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського розповіли, чи варто зараз скуповувати долари.
Додано: Пон 27 лип, 2020 13:06
А як же волання президента та його посіпак про те, що гривню треба девальвувати?
Додано: Пон 27 лип, 2020 13:07
неплохо было бы статью дополнить информацией о том в какой валюте хранят свои сбережения отвечающие... ;)
Додано: Пон 27 лип, 2020 14:25
Как только появляется индекс Биг-Мака - жди беды
Додано: Пон 27 лип, 2020 14:53
Re: У Зеленського розповіли, чи варто зараз скуповувати дола
Статья с тем же вопросом. Февраль 2014. Особенно доставил абзац "Покупать доллары не нужно".
Додано: Пон 27 лип, 2020 15:47
“Считаю, что не стоит покупать сейчас доллары. Не потому, что население создает спрос на валюту. Фундаментальных причин нет”, – сказал советник в эфире канала “Украина 24”. И тут же статья ниже - экономист Тарас Козак советует покупать доллары или евро. Ребята, вы уже как-то договоритесь )
Додано: Пон 27 лип, 2020 16:04
***, звіздець.
Президент розповідає про бюджет з розрахунку 30грн/дол, а його радник каже, що "фундаментальних причин немає".
Додано: Пон 27 лип, 2020 17:34
alt402, всё правильно. С каких это пор у нас президент тянул на фундаментальную причину?
Додано: Пон 27 лип, 2020 18:32
Re: У Зеленського розповіли, чи варто зараз скуповувати дола
“28,5 млрд золотовалютных резервов сейчас, в ближайшее время должно зайти порядка 2,5 млрд долларов, резервы будут на уровне, превышающем 30 млрд долларов, это исторический максимум, начиная с 2012 года"
Опять брехня ((
28,5 + 2.5 = 31 ярд.
Апрель 2012 - 31.66 ярдов ЗВР - т.е. уже как минимум "НЕ рекорд с 2012"
Далее - а чего это вдруг 2012? Вот, например, октябрь 2011 - 34.162
А вот возьмём август 2011 - 38.2, сентябрь 2010 - 34.678. Попередники, говорите? А если взять август 2008 - так вообще 38.047. И это "доллар по 5", если чё.
Даже в своих же собственных данных врать не научились, клоуны.
PS: кому интересно поизучать:
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