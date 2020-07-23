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У Зеленського розповіли, чи варто зараз скуповувати долари
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 лип, 2020 18:57
Пора распаковывать чемоданы с гривном и в очередь за президентами.
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Ratatui
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Додано: Вів 28 лип, 2020 08:21
Скупать - не скупать. Десятками лет одно и то же.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 09:49
как только цени на авто на автобазаре и на квартири в обявлениях будут указывать в грн - отпадет необходимость покупать доллари
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