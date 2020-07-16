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У співпраці з колекторами:
як тепер стягують борги за...

У співпраці з колекторами: як тепер стягують борги за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:11

У співпраці з колекторами: як тепер стягують борги за...

Пропонуємо до обговорення:
У постачальників комунальних послуг є три шляхи стягнення боргів.

Дивися повний текст У співпраці з колекторами: як тепер стягують борги за комуналку.
R2
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если решение КМУ привело к проблемам водоканалов, то почему они не оспаривают подобные решения?...
Тракторист
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Було рейдерство стало каперство, сьоме дно пробили
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:38

Re: У співпраці з колекторами: як тепер стягують борги за...

а не хотят колекторы в жек сходить, спросить откуда задолженость за освещение МОПов? при вовремя оплаченой комуналке
Diman
 
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