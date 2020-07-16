У постачальників комунальних послуг є три шляхи стягнення боргів.
Дивися повний текст У співпраці з колекторами: як тепер стягують борги за комуналку.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 13:11
У співпраці з колекторами: як тепер стягують борги за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У співпраці з колекторами: як тепер стягують борги за комуналку.
Додано: Пон 27 лип, 2020 13:11
если решение КМУ привело к проблемам водоканалов, то почему они не оспаривают подобные решения?...
Додано: Пон 27 лип, 2020 13:38
Re: У співпраці з колекторами: як тепер стягують борги за...
а не хотят колекторы в жек сходить, спросить откуда задолженость за освещение МОПов? при вовремя оплаченой комуналке
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