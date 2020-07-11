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Ціни на золото оновили
історичний рекорд

Ціни на золото оновили історичний рекорд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:52

Ціни на золото оновили історичний рекорд

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє CNBC.

Дивися повний текст Ціни на золото оновили історичний рекорд.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:52

Чому нам ціну наводять в унціях а не в граммах?
Ми ж не в США - можна було б і в грами перевести....
silver_arrow_ua
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