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Золотовалютний резерв України зараз близький до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 лип, 2020 15:59
Пропонуємо до обговорення:
Радник президента України з економічних питань Олег Устенко відзначає, що золотовалютний резерв країни в даний час близький до максимального рівня, який був за останнє десятиліття, - в 2012 році.
Дивися повний текст Золотовалютний резерв України зараз близький до максимуму, який був у 2012 році
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Додано: Пон 27 лип, 2020 16:00
..а долги на каком уровне!?...
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