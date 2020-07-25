RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Золотовалютний резерв
України зараз близький до...

Золотовалютний резерв України зараз близький до...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:59

Золотовалютний резерв України зараз близький до...

Пропонуємо до обговорення:
Радник президента України з економічних питань Олег Устенко відзначає, що золотовалютний резерв країни в даний час близький до максимального рівня, який був за останнє десятиліття, - в 2012 році.

Дивися повний текст Золотовалютний резерв України зараз близький до максимуму, який був у 2012 році.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89495
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:00

..а долги на каком уровне!?...
maestro71
 
Повідомлень: 2095
З нами з: 09.09.11
Подякував: 157 раз.
Подякували: 495 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Зеленського розповіли, чи варто зараз скуповувати долари
R2 » Пон 27 лип, 2020 11:27
7 279
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лип, 2020 16:04
alt402
ТОП-5 найбільших корупційних схем у регіонах України
R2 » Суб 25 лип, 2020 21:05
1 107
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 лип, 2020 21:05
sota24062016
Найнижча в історії України. НБУ зменшить облікову ставку...
R2 » Сер 22 лип, 2020 01:20
1 167
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лип, 2020 01:20
qazzax

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.