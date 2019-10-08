Південний машинобудівний завод імені Макарова ( «Південмаш») поставить 11 тролейбусів до молдавського міста Бєльці, повідомляє Бельцький незалежний портал.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 16:33
«Південмаш» експортуватиме тролейбуси в Молдову
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Дивися повний текст «Південмаш» експортуватиме тролейбуси в Молдову.
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