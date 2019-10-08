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«Південмаш» експортуватиме
тролейбуси в Молдову

«Південмаш» експортуватиме тролейбуси в Молдову
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:33

«Південмаш» експортуватиме тролейбуси в Молдову

Пропонуємо до обговорення:
Південний машинобудівний завод імені Макарова ( «Південмаш») поставить 11 тролейбусів до молдавського міста Бєльці, повідомляє Бельцький незалежний портал.

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