Відсьогодні в інтернет-магазині Vodafone стартує продаж віртуальних SIM-карт на базі технології eSIM.
Дивися повний текст Vodafone почав продавати віртуальні SIM-карти (інфографіка).
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Додано: Пон 27 лип, 2020 17:14
Vodafone почав продавати віртуальні SIM-карти (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Vodafone почав продавати віртуальні SIM-карти (інфографіка).
Додано: Пон 27 лип, 2020 17:14
"eSIM обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Ее можно повредить, потерять или извлечь из смартфона, а это еще один барьер для мошенников и возможность найти пропавший смартфон или планшет"
Даже не буду спрашивать каким образом потеря eSIM мешает мошенникам и помогает найти смартфон. Скажите, хотя бы, кто запретил терять и извлекать обычную SIM.
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