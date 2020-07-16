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Vodafone почав продавати
віртуальні SIM-карти (інфографіка)

Vodafone почав продавати віртуальні SIM-карти (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:14

Vodafone почав продавати віртуальні SIM-карти (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Відсьогодні в інтернет-магазині Vodafone стартує продаж віртуальних SIM-карт на базі технології eSIM.

Дивися повний текст Vodafone почав продавати віртуальні SIM-карти (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:14

"eSIM обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Ее можно повредить, потерять или извлечь из смартфона, а это еще один барьер для мошенников и возможность найти пропавший смартфон или планшет"
Даже не буду спрашивать каким образом потеря eSIM мешает мошенникам и помогает найти смартфон. Скажите, хотя бы, кто запретил терять и извлекать обычную SIM.
moveton
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