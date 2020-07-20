Нардепи пропонують змінити податкову політику щодо галузі IT.
Дивися повний текст Для IT-галузі готують новий порядок оподаткування.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 17:27
Для IT-галузі готують новий порядок оподаткування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для IT-галузі готують новий порядок оподаткування.
Додано: Пон 27 лип, 2020 17:27
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