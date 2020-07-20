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Для IT-галузі готують новий
порядок оподаткування

Для IT-галузі готують новий порядок оподаткування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:27

Для IT-галузі готують новий порядок оподаткування

Пропонуємо до обговорення:
Нардепи пропонують змінити податкову політику щодо галузі IT.

Дивися повний текст Для IT-галузі готують новий порядок оподаткування.
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Обсуждение - https://dou.ua/forums/topic/31148/
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