Нардепи пропонують змінити податкову політику щодо галузі IT.
Дивися повний текст Для IT-галузі готують новий порядок оподаткування.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 17:27
Для IT-галузі готують новий порядок оподаткування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для IT-галузі готують новий порядок оподаткування.
Додано: Пон 27 лип, 2020 17:27
Обсуждение -
Додано: Пон 27 лип, 2020 18:54
Получается, что компания по доходу должна платить 9% + 5% за всех наёмных. Т.е. если прибыль чистый аутсаф, то 14% (ранее 5%)? + сотрудники по 10% (сейчас 5% + ЕСВ).
"Законопроект спрямований на підвищення рівня конкурентоспроможності та привабливості для іноземних та вітчизняних замовників індустрії інформаційних технологій".
Как тупым увеличением налоговой нагрузки, (пох как "играться цветами") можно увеличить "привабливость"? Клоуны.
Ничего, ещё быстрее тракторы заведутся, итак рост удалёнки с тракторами под 25% за время карантина, удачи))
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