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Для IT-галузі готують новий
порядок оподаткування

Для IT-галузі готують новий порядок оподаткування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:27

Для IT-галузі готують новий порядок оподаткування

Пропонуємо до обговорення:
Нардепи пропонують змінити податкову політику щодо галузі IT.

Дивися повний текст Для IT-галузі готують новий порядок оподаткування.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:27

Обсуждение - https://dou.ua/forums/topic/31148/
forthegranny
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:54

Получается, что компания по доходу должна платить 9% + 5% за всех наёмных. Т.е. если прибыль чистый аутсаф, то 14% (ранее 5%)? + сотрудники по 10% (сейчас 5% + ЕСВ).
"Законопроект спрямований на підвищення рівня конкурентоспроможності та привабливості для іноземних та вітчизняних замовників індустрії інформаційних технологій".
Как тупым увеличением налоговой нагрузки, (пох как "играться цветами") можно увеличить "привабливость"? Клоуны.
Ничего, ещё быстрее тракторы заведутся, итак рост удалёнки с тракторами под 25% за время карантина, удачи))
nikitash
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 21:36

Re: Для IT-галузі готують новий порядок оподаткування

Старая песня о главном, в чей карман еще не заглядывала щедрая рука реформатора?
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 27 лип, 2020 22:33, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 22:03

Как только речь заходит о прорыве и лидерстве значит точно ничего хорошего не жди.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 23:47

  nikitash написав:Как тупым увеличением налоговой нагрузки, (пох как "играться цветами") можно увеличить "привабливость"? Клоуны.
Ничего, ещё быстрее тракторы заведутся, итак рост удалёнки с тракторами под 25% за время карантина, удачи))


Ну так завдяки Єдиному податку, що ввели, нагадаю, при Ющенко - ми отримали стрімкий зліт ІТ-сектору.
А з цими - отримаємо такий саме стрімкий але закат.
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 02:26

Любопытно, что нижняя планка ограничена суммой налогов от 5 мин. зарплат по существующим ставкам налогов, таким образом, при зарплате, например, 25 тыс. грн. получается не 10%, а 40%, по факту. Очередная игра в наперстки и на---лово от депутатов ВР.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 02:29

  silver_arrow_ua написав:
  nikitash написав:Как тупым увеличением налоговой нагрузки, (пох как "играться цветами") можно увеличить "привабливость"? Клоуны.
Ничего, ещё быстрее тракторы заведутся, итак рост удалёнки с тракторами под 25% за время карантина, удачи))


Ну так завдяки Єдиному податку, що ввели, нагадаю, при Ющенко - ми отримали стрімкий зліт ІТ-сектору.
А з цими - отримаємо такий саме стрімкий але закат.

Единый налог и упрощенную систему налогообложения ввел президент Кучма в 1997 году указом номер 727. Именно поэтому, в настоящее время многим айти компаниям, основанным тогда, исполняется 20 лет.
eduard_k
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