Для IT-галузі готують новий порядок оподаткування

Додано: Вів 28 лип, 2020 11:31

Пока не ясно - будет ли данная система существовать параллельно с ЕН 3 гр (5%). Если они хотят ее применить только как опционную - не страшно. Вроде уже писали о том что отменять единщиков не будут. А на эту - мало кто перейдет. Разве только если в компании оформлены на з\п и эти з\п действительно высоки.

Но. Складывается впечатление что они думают, что в IT з\п стартуют так с 2-3 тыс$. Они совсем долбанулись со своими минимальными х5 ставками? 10 тыс грн мин. налога с з\п трейни\джуна в 300-500$ (в регионах может и ниже) - это как раз хватит всего заработка чтоб заплатить этот налог. Небось начитались там статей про высокооплачиваемых айтишников и слюни потекли. Из записки: "...досягнення Україною протягом найближчих років європейського та світового лідерства в індустрії інформаційних технологій". Как можно этого "досягнуть" если по вашему закону Джунов вообще не выгодно брать в компанию а самим джунам проще дворником пойти работать - там хоть 3-5 тыс грн заплатят после вычета налогов? Кто пойдет к вам работать. Вишенка на торте - "льготный" закон рассчитан на 10 лет. А дальше - добро пожаловать на обую систему. Где 40% налога даже с синьйоров возьмут.