Нардепи пропонують змінити податкову політику щодо галузі IT.
Дивися повний текст Для IT-галузі готують новий порядок оподаткування.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 лип, 2020 17:27
Для IT-галузі готують новий порядок оподаткування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для IT-галузі готують новий порядок оподаткування.
Додано: Пон 27 лип, 2020 17:27
Обсуждение -
Додано: Пон 27 лип, 2020 18:54
Получается, что компания по доходу должна платить 9% + 5% за всех наёмных. Т.е. если прибыль чистый аутсаф, то 14% (ранее 5%)? + сотрудники по 10% (сейчас 5% + ЕСВ).
"Законопроект спрямований на підвищення рівня конкурентоспроможності та привабливості для іноземних та вітчизняних замовників індустрії інформаційних технологій".
Как тупым увеличением налоговой нагрузки, (пох как "играться цветами") можно увеличить "привабливость"? Клоуны.
Ничего, ещё быстрее тракторы заведутся, итак рост удалёнки с тракторами под 25% за время карантина, удачи))
Додано: Пон 27 лип, 2020 21:36
Re: Для IT-галузі готують новий порядок оподаткування
Старая песня о главном, в чей карман еще не заглядывала щедрая рука реформатора?
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 27 лип, 2020 22:33, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Пон 27 лип, 2020 22:03
Как только речь заходит о прорыве и лидерстве значит точно ничего хорошего не жди.
Додано: Пон 27 лип, 2020 23:47
Ну так завдяки Єдиному податку, що ввели, нагадаю, при Ющенко - ми отримали стрімкий зліт ІТ-сектору.
А з цими - отримаємо такий саме стрімкий але закат.
Додано: Вів 28 лип, 2020 02:26
Любопытно, что нижняя планка ограничена суммой налогов от 5 мин. зарплат по существующим ставкам налогов, таким образом, при зарплате, например, 25 тыс. грн. получается не 10%, а 40%, по факту. Очередная игра в наперстки и на---лово от депутатов ВР.
Додано: Вів 28 лип, 2020 02:29
Единый налог и упрощенную систему налогообложения ввел президент Кучма в 1997 году указом номер 727. Именно поэтому, в настоящее время многим айти компаниям, основанным тогда, исполняется 20 лет.
Додано: Вів 28 лип, 2020 11:31
Re: Для IT-галузі готують новий порядок оподаткування
Пока не ясно - будет ли данная система существовать параллельно с ЕН 3 гр (5%). Если они хотят ее применить только как опционную - не страшно. Вроде уже писали о том что отменять единщиков не будут. А на эту - мало кто перейдет. Разве только если в компании оформлены на з\п и эти з\п действительно высоки.
Но. Складывается впечатление что они думают, что в IT з\п стартуют так с 2-3 тыс$. Они совсем долбанулись со своими минимальными х5 ставками? 10 тыс грн мин. налога с з\п трейни\джуна в 300-500$ (в регионах может и ниже) - это как раз хватит всего заработка чтоб заплатить этот налог. Небось начитались там статей про высокооплачиваемых айтишников и слюни потекли. Из записки: "...досягнення Україною протягом найближчих років європейського та світового лідерства в індустрії інформаційних технологій". Как можно этого "досягнуть" если по вашему закону Джунов вообще не выгодно брать в компанию а самим джунам проще дворником пойти работать - там хоть 3-5 тыс грн заплатят после вычета налогов? Кто пойдет к вам работать. Вишенка на торте - "льготный" закон рассчитан на 10 лет. А дальше - добро пожаловать на обую систему. Где 40% налога даже с синьйоров возьмут.
Додано: Вів 28 лип, 2020 13:27
Что за бред, в айти все предприниматели, потому что сами решают с кем и как работать, чем мы хуже других субъектов предпринимательской деятельности? Почему у них 5% останется ?
Я предлагаю ввести налог для ФОП на 3й группе с видами деятельности IT — 3%. Это будет честно и прогрессивно.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|