Для IT-галузі готують новий порядок оподаткування

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alex_dubiv написав:Пока не ясно - будет ли данная система существовать параллельно с ЕН 3 гр (5%).
Что там не ясного? Законопроект начинается с: "1.1. Тимчасово, до 31 грудня 2030 року, платник податків, який відповідає критеріям, встановленим у підпункті 1.2 цього пункту (далі - суб'єкт індустрії інформаційних технологій), має право застосовувати наступні особливості оподаткування: до доходів суб'єкта індустрії інформаційних технологій застосовуються ставка, визначена пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу, з коефіцієнтом 0,5;..."
Очевидно, может этим видом оформления не пользоваться и жить, как жил. Главное, что конкурентность повысится.