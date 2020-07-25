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Для IT-галузі готують новий
порядок оподаткування

Для IT-галузі готують новий порядок оподаткування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:18

  alex_dubiv написав:Пока не ясно - будет ли данная система существовать параллельно с ЕН 3 гр (5%).

Что там не ясного? Законопроект начинается с: "1.1. Тимчасово, до 31 грудня 2030 року, платник податків, який відповідає критеріям, встановленим у підпункті 1.2 цього пункту (далі - суб'єкт індустрії інформаційних технологій), має право застосовувати наступні особливості оподаткування:
до доходів суб'єкта індустрії інформаційних технологій застосовуються ставка, визначена пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу, з коефіцієнтом 0,5;..."

Очевидно, может этим видом оформления не пользоваться и жить, как жил. Главное, что конкурентность повысится.
moveton
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Нужно депутатский НДС + военный сбор сделать!!!!
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Уже не знают как бы ещё сдереть лавандоса!!!!
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:53

Re: Для IT-галузі готують новий порядок оподаткування

  ntstreamline написав:в айти все предприниматели

Та да, бузьнесмены все как один
Faceless
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