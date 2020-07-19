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Росію можуть відключити від
системи SWIFT - посол...

Росію можуть відключити від системи SWIFT - посол...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:18

Росію можуть відключити від системи SWIFT - посол...

Пропонуємо до обговорення:
Про це посол України в США Володимир Єльченко заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Дивися повний текст Росію можуть відключити від системи SWIFT - посол України в США.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:18

Хочуть застосувати цей вид санкції, поки є зміст, бо потім Європа грозилась, що свою альтернативу зробить і вже не буде такого ефекту.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 20:50

  svyatoslav_hromyak написав:Хочуть застосувати цей вид санкції, поки є зміст, бо потім Європа грозилась, що свою альтернативу зробить і вже не буде такого ефекту.


не будет никакого отключения...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 21:16

  antikkristall написав:
  svyatoslav_hromyak написав:Хочуть застосувати цей вид санкції, поки є зміст, бо потім Європа грозилась, що свою альтернативу зробить і вже не буде такого ефекту.


не будет никакого отключения...

Разве что если на Прибалтику или Польшу нападут. А это с чокнутым карликом в кремле дело времени.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 22:00

Какая польша и прибалтика)) им даже мариуполь не то что не позубам.. им бы удержать то что есть
l4567
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 07:06

Допустим даже отключат.. Украине с этого что?
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 07:30

  svyatoslav_hromyak написав:Хочуть застосувати цей вид санкції, поки є зміст, бо потім Європа грозилась, що свою альтернативу зробить і вже не буде такого ефекту.

це треба було робити в 2014, тепер вже нема сенсу.
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unicdima
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