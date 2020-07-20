Українці в 2019 році більше купували валюти через інтернет-банкінг, аніж продавали.
Дивися повний текст Українці здійснили онлайн валютообмінних операцій на понад $2 млрд.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 18:31
Українці здійснили онлайн валютообмінних операцій на...
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Дивися повний текст Українці здійснили онлайн валютообмінних операцій на понад $2 млрд.
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