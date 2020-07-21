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Міністр економіки переконаний, що нинішній курс гривні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 лип, 2020 22:06
Пропонуємо до обговорення:
Він додав, що інфляція в Україні за результатами останніх п'яти-шести місяців дуже низька - близько 2,1%.
Дивися повний текст Міністр економіки переконаний, що нинішній курс гривні зручний для бізнесу та промисловості
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Додано: Пон 27 лип, 2020 22:06
Курс не може бути комфортним чи некомфортним, це просто цифра.
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