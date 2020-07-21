RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міністр економіки переконаний,
що нинішній курс гривні...

Міністр економіки переконаний, що нинішній курс гривні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 22:06

Міністр економіки переконаний, що нинішній курс гривні...

Пропонуємо до обговорення:
Він додав, що інфляція в Україні за результатами останніх п'яти-шести місяців дуже низька - близько 2,1%.

Дивися повний текст Міністр економіки переконаний, що нинішній курс гривні зручний для бізнесу та промисловості.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89501
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 22:06

Курс не може бути комфортним чи некомфортним, це просто цифра.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2243
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зміцнення гривні у 2019 році стало причиною падіння... 1, 2
R2 » Сер 22 лип, 2020 11:23
17 1116
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 лип, 2020 13:16
4801834
Шмигаль: Не обговорюємо емісію гривні з головою НБУ
R2 » П'ят 24 лип, 2020 17:42
1 85
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лип, 2020 17:42
qazzax
Шевченко пояснив, чому знижується курс гривні 1, 2
R2 » Вів 21 лип, 2020 10:06
16 1881
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лип, 2020 23:13
4801834

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1709)
27.07.2020 22:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.