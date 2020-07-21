Він додав, що інфляція в Україні за результатами останніх п'яти-шести місяців дуже низька - близько 2,1%.
Дивися повний текст Міністр економіки переконаний, що нинішній курс гривні зручний для бізнесу та промисловості.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 22:06
Міністр економіки переконаний, що нинішній курс гривні...
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Дивися повний текст Міністр економіки переконаний, що нинішній курс гривні зручний для бізнесу та промисловості.
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