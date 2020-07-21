Він додав, що інфляція в Україні за результатами останніх п'яти-шести місяців дуже низька - близько 2,1%.
Дивися повний текст Міністр економіки переконаний, що нинішній курс гривні зручний для бізнесу та промисловості.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 лип, 2020 22:06
Міністр економіки переконаний, що нинішній курс гривні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністр економіки переконаний, що нинішній курс гривні зручний для бізнесу та промисловості.
Додано: Вів 28 лип, 2020 12:43
...при импорто-зависимой модели экономики - так оно и есть.. и будет до тех пор, пока покупать именно средств производства и комплектующих будем больше, чем продавать на экспорт...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|