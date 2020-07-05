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Альфа-Банк націлений стати
найбільшим універсальним...

Альфа-Банк націлений стати найбільшим універсальним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 03:05

Альфа-Банк націлений стати найбільшим універсальним...

Пропонуємо до обговорення:
Метою Альфа-Банку (Київ) є отримання статусу найбільшого універсального банку в Україні. Для її реалізації на початку весни банк розробив відповідну стратегію, повідомив генеральний менеджер банку (CEO) Рафал Ющак.

Дивися повний текст Альфа-Банк націлений стати найбільшим універсальним банком України - CEO.
R2
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