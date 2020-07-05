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Альфа-Банк націлений стати найбільшим універсальним...
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Додано: Вів 28 лип, 2020 03:05
Пропонуємо до обговорення:
Метою Альфа-Банку (Київ) є отримання статусу найбільшого універсального банку в Україні. Для її реалізації на початку весни банк розробив відповідну стратегію, повідомив генеральний менеджер банку (CEO) Рафал Ющак.
Дивися повний текст Альфа-Банк націлений стати найбільшим універсальним банком України - CEO
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R2
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Додано: Вів 28 лип, 2020 03:11
Пользуюсь услугами Альфа банка уже несколько лет. Надёжный банк. Претензий и замечаний не имею. Обслуживающий персонал грамотный, дружелюбно настроенный.
Желаю Альфа банку успеха и процветания!
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dimoy55
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Додано: Вів 28 лип, 2020 06:56
Поки що альфа банк найбільш глючний банк серед всіх, з якими стикався. Регулярно щось не функціонує, можна мати засаду в будь який час. Варто глянути їхню гілку.
З такими заявленими амбіціями банк мав би працювати як швейцарський годинник, чи це тільки для швейцарських банків?
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Ой+
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Додано: Вів 28 лип, 2020 08:24
Банк а-аля - Made in China.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 09:25
10 лет назад мне этот банк нравился больше чем сейчас...
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Тракторист
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:24
Тракторист написав:
10 лет назад мне этот банк нравился больше чем сейчас...
Альфа разве была тут 10 лет назад? -- или это про УкрСоц сейчас ностальгия пошла?
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_hunter
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:33
_hunter написав: Тракторист написав:
10 лет назад мне этот банк нравился больше чем сейчас...
Альфа разве была тут 10 лет назад? -- или это про УкрСоц сейчас ностальгия пошла?
Была, она на рынке с 2001 года под этим именем
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Faceless
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