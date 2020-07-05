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Альфа-Банк націлений стати
найбільшим універсальним...

Альфа-Банк націлений стати найбільшим універсальним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 03:05

Альфа-Банк націлений стати найбільшим універсальним...

Пропонуємо до обговорення:
Метою Альфа-Банку (Київ) є отримання статусу найбільшого універсального банку в Україні. Для її реалізації на початку весни банк розробив відповідну стратегію, повідомив генеральний менеджер банку (CEO) Рафал Ющак.

Дивися повний текст Альфа-Банк націлений стати найбільшим універсальним банком України - CEO.
R2
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Пользуюсь услугами Альфа банка уже несколько лет. Надёжный банк. Претензий и замечаний не имею. Обслуживающий персонал грамотный, дружелюбно настроенный.
Желаю Альфа банку успеха и процветания!
dimoy55
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Поки що альфа банк найбільш глючний банк серед всіх, з якими стикався. Регулярно щось не функціонує, можна мати засаду в будь який час. Варто глянути їхню гілку.
З такими заявленими амбіціями банк мав би працювати як швейцарський годинник, чи це тільки для швейцарських банків?
Ой+
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Банк а-аля - Made in China.
3x2x3x2
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 09:25

10 лет назад мне этот банк нравился больше чем сейчас...
Тракторист
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  Тракторист написав:10 лет назад мне этот банк нравился больше чем сейчас...

Альфа разве была тут 10 лет назад? -- или это про УкрСоц сейчас ностальгия пошла?
_hunter
 
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Re: Альфа-Банк націлений стати найбільшим універсальним...

_hunter написав:
  Тракторист написав:10 лет назад мне этот банк нравился больше чем сейчас...

Альфа разве была тут 10 лет назад? -- или это про УкрСоц сейчас ностальгия пошла?
Была, она на рынке с 2001 года под этим именем
Faceless
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