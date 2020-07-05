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Альфа-Банк націлений стати найбільшим універсальним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 лип, 2020 13:35
verand написав:А разве Альфа-банк не является структурой и не имеет наличие капитала страны-агрессора?
Не является, не имеет. Это не сбербанк
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