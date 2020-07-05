RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Альфа-Банк націлений стати
найбільшим універсальним...

Альфа-Банк націлений стати найбільшим універсальним...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:35

Re: Альфа-Банк націлений стати найбільшим універсальним...

verand написав:А разве Альфа-банк не является структурой и не имеет наличие капитала страны-агрессора?
Не является, не имеет. Это не сбербанк
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27679
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1170 раз.
Подякували: 6623 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:35

  Faceless написав:
verand написав:А разве Альфа-банк не является структурой и не имеет наличие капитала страны-агрессора?
Не является, не имеет. Это не сбербанк


ну да ладно - "не имеет". і хоча альфа була спеціально в році 14-15 переоформлена десь на кіпрах чи ще де, всі прекрасно розуміють, хто володіє тим, що зареєстроване на кіпрі і є кінцевим бенефіціаром у альфи.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 896
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:42

Re: Альфа-Банк націлений стати найбільшим універсальним...

wild.tomcat написав:
  Faceless написав:
verand написав:А разве Альфа-банк не является структурой и не имеет наличие капитала страны-агрессора?
Не является, не имеет. Это не сбербанк


ну да ладно - "не имеет". і хоча альфа була спеціально в році 14-15 переоформлена десь на кіпрах чи ще де, всі прекрасно розуміють, хто володіє тим, що зареєстроване на кіпрі і є кінцевим бенефіціаром у альфи.
Серед кінцевих власників є і росіяни, це так, але - материнська компанія не російська, українська Альфа не є донькою російської і тим паче не відноситься до державного капіталу агресора (як сбєрбанк, промінвест і втб до банкрутства).
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27679
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1170 раз.
Подякували: 6623 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 21:47

  verand написав:А разве Альфа-банк не является структурой и не имеет наличие капитала страны-агрессора?

формально нет...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4717
З нами з: 06.08.08
Подякував: 246 раз.
Подякували: 742 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пакет Comfort від Альфа-Банку отримав нагороду FinAwards...
R2 » П'ят 24 лип, 2020 13:24
2 116
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лип, 2020 17:12
Faceless
Україна за 5 років може стати регіональним фінансовим... 1, 2
R2 » Вів 21 лип, 2020 16:02
18 992
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лип, 2020 16:38
tigr-uu
Підвищення мінімалки може стати критичним фактором - ФРУ 1, 2
R2 » Нед 05 лип, 2020 18:25
16 1048
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лип, 2020 17:05
_Mykola_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.