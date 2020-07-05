Не является, не имеет. Это не сбербанкverand написав:А разве Альфа-банк не является структурой и не имеет наличие капитала страны-агрессора?
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Додано: Сер 29 лип, 2020 13:35
Re: Альфа-Банк націлений стати найбільшим універсальним...
Не является, не имеет. Это не сбербанк
Додано: Сер 29 лип, 2020 16:35
ну да ладно - "не имеет". і хоча альфа була спеціально в році 14-15 переоформлена десь на кіпрах чи ще де, всі прекрасно розуміють, хто володіє тим, що зареєстроване на кіпрі і є кінцевим бенефіціаром у альфи.
Додано: Сер 29 лип, 2020 17:42
Re: Альфа-Банк націлений стати найбільшим універсальним...
Серед кінцевих власників є і росіяни, це так, але - материнська компанія не російська, українська Альфа не є донькою російської і тим паче не відноситься до державного капіталу агресора (як сбєрбанк, промінвест і втб до банкрутства).
Додано: Сер 29 лип, 2020 21:47
формально нет...
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