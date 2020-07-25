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Влада США підготувала новий пакет допомоги населенню в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 09:11
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр фінансів Стівен Мнучин в інтерв'ю Fox News, передає kommersant.
Дивися повний текст Влада США підготувала новий пакет допомоги населенню в $1 трильйон
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Додано: Вів 28 лип, 2020 09:11
И только в нашей стране все думают, где бы еще нагнуть граждан :)
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Igorten
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:25
Igorten написав:
И только в нашей стране все думают, где бы еще нагнуть граждан
Не совсем. -- просто все прекрасно понимают, что будет с курсом после "помощи" в условный трильон бумаги...
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_hunter
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