Про це повідомив міністр фінансів Стівен Мнучин в інтерв'ю Fox News, передає kommersant.
Дивися повний текст Влада США підготувала новий пакет допомоги населенню в $1 трильйон.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 09:11
Влада США підготувала новий пакет допомоги населенню в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Влада США підготувала новий пакет допомоги населенню в $1 трильйон.
Додано: Вів 28 лип, 2020 10:25
Додано: Вів 28 лип, 2020 10:40
знову вся "дапамога" піде на фондовий ринок і мильна бульбашка ще більше насититься повітрям
+50грн !
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