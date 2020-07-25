RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Влада США підготувала новий
пакет допомоги населенню в...

Влада США підготувала новий пакет допомоги населенню в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 09:11

Влада США підготувала новий пакет допомоги населенню в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр фінансів Стівен Мнучин в інтерв'ю Fox News, передає kommersant.

Дивися повний текст Влада США підготувала новий пакет допомоги населенню в $1 трильйон.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89506
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 09:11

И только в нашей стране все думают, где бы еще нагнуть граждан :)
Igorten
 
Повідомлень: 4017
З нами з: 01.11.11
Подякував: 38 раз.
Подякували: 1215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:25

  Igorten написав:И только в нашей стране все думают, где бы еще нагнуть граждан :)

Не совсем. -- просто все прекрасно понимают, что будет с курсом после "помощи" в условный трильон бумаги...
_hunter
 
Повідомлень: 2489
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:40

знову вся "дапамога" піде на фондовий ринок і мильна бульбашка ще більше насититься повітрям :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9093
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для IT-галузі готують новий порядок оподаткування
R2 » Пон 27 лип, 2020 17:27
7 664
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 лип, 2020 02:29
eduard_k
За валютні борги не виселятимуть: як довго діятиме новий...
R2 » Суб 25 лип, 2020 15:03
2 76
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лип, 2020 17:21
Faceless
Subaru розсекретила новий універсал Levorg
R2 » Суб 25 лип, 2020 23:01
1 80
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 лип, 2020 23:01
wr4870

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Беларусь (655)
28.07.2020 12:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.