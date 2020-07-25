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ICU прогнозує падіння ВВП України за підсумками II...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 лип, 2020 09:58
Пропонуємо до обговорення:
Інвестиційна група ICU очікує сповільнення падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в червні 2020 року до 8% до аналогічного періоду 2019 року (р/р) завдяки поліпшенню показників промисловості і торгівлі.
Дивися повний текст ICU прогнозує падіння ВВП України за підсумками II кварталу на 10-11%
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Додано: Вів 28 лип, 2020 09:58
А казали "хуже не будет, проголосую за Зеленського".
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