|
|
|
У "Слузі народу" повідомили, коли казино зможуть запрацювати
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 лип, 2020 10:02
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив нардеп фракції і член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Мар’ян Заблоцький у подкасті УП "Кляті питання".
Дивися повний текст У \"Слузі народу\" повідомили, коли казино зможуть запрацювати
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89505
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 28 лип, 2020 10:02
60% против, но принимают закон. Против народа идут...
-
KTB
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 17.01.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|