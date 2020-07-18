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У "Слузі народу" повідомили,
коли казино зможуть запрацювати

У "Слузі народу" повідомили, коли казино зможуть запрацювати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:02

У "Слузі народу" повідомили, коли казино зможуть запрацювати

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив нардеп фракції і член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Мар’ян Заблоцький у подкасті УП "Кляті питання".

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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:02

60% против, но принимают закон. Против народа идут...
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