Про це повідомив нардеп фракції і член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Мар’ян Заблоцький у подкасті УП "Кляті питання".
Дивися повний текст У \"Слузі народу\" повідомили, коли казино зможуть запрацювати.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:02
У "Слузі народу" повідомили, коли казино зможуть запрацювати
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Дивися повний текст У \"Слузі народу\" повідомили, коли казино зможуть запрацювати.
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