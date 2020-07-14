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Болгарія спростила
в'їзд для українців

Болгарія спростила в'їзд для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:24

Болгарія спростила в'їзд для українців

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Болгарії спростила в'їзд для громадян деяких країн за умови, що туристи будуть мати негативний тест на COVID-19. Зокрема нові правила від Міністерства охорони здоров'я Болгарії стосуються й українців.

Дивися повний текст Болгарія спростила в'їзд для українців.
R2
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"Болгария ужесточила правила въезда для украинцев (видео)"Это новости на униан с разницей в 10 мин.Что вы там курите?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:32

  sena_2008atp написав:"Болгария ужесточила правила въезда для украинцев (видео)"Это новости на униан с разницей в 10 мин.Что вы там курите?

Стакан -- он какой -- полу-пустой, или наполовину полный? -- Униан считает требование наличия теста -- ужесточением, тут считают возможность таки попасть в аэропорт -- упрощением. -- все дело в точке зрения и точке отсчета.
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