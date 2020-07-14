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Болгарія спростила в'їзд для українців
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:24
Пропонуємо до обговорення:
Уряд Болгарії спростила в'їзд для громадян деяких країн за умови, що туристи будуть мати негативний тест на COVID-19. Зокрема нові правила від Міністерства охорони здоров'я Болгарії стосуються й українців.
Дивися повний текст Болгарія спростила в'їзд для українців
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R2
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:25
"Болгария ужесточила правила въезда для украинцев (видео)"Это новости на униан с разницей в 10 мин.Что вы там курите?
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sena_2008atp
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:32
sena_2008atp написав:
"Болгария ужесточила правила въезда для украинцев (видео)"Это новости на униан с разницей в 10 мин.Что вы там курите?
Стакан -- он какой -- полу-пустой, или наполовину полный? -- Униан считает требование наличия теста -- ужесточением, тут считают возможность таки попасть в аэропорт -- упрощением. -- все дело в точке зрения и точке отсчета.
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_hunter
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Додано: Вів 28 лип, 2020 12:32
_hunter До этого события въезд был разрешен свободно, тест не требовался. Следовательно, вывод единственный - ужесточили.
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alter
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Додано: Вів 28 лип, 2020 14:03
коронабесие продолжается...
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Тракторист
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Додано: Вів 28 лип, 2020 14:48
alter написав:_hunter
До этого события въезд был разрешен свободно, тест не требовался. Следовательно, вывод единственный - ужесточили.
До какого "до этого"? -- до всеобщего карантина? -- ну так после -- въезд был полностью запрещен -- следовательно, вывод единственный - упростили.
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_hunter
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Додано: Вів 28 лип, 2020 15:01
_hunter написав: alter написав:_hunter
До этого события въезд был разрешен свободно, тест не требовался. Следовательно, вывод единственный - ужесточили.
До какого "до этого"? -- до всеобщего карантина? -- ну так после -- въезд был полностью запрещен -- следовательно, вывод единственный - упростили.
Вижу, что вы потеряли нить дискуссии. Ничего страшного, так бывает, если отвечать только на одно сообщение, без учета контекста. Напомню, мы обсуждаем статью выше. Соответственно, говоря об "этом событии", я подразумеваю решение Болгарии разрешать въезд из Украины при наличии теста. Если бы Вы интересовались новостями о посещении Болгарии, скорее всего Вы бы заметили две недели назад новость о том, что Болгария разрешила украинцам свободный въезд без каких либо требований.
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alter
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Додано: Вів 28 лип, 2020 15:16
alter написав:_hunter
До этого события въезд был разрешен свободно, тест не требовался. Следовательно, вывод единственный - ужесточили.
Действительно-ужесточили. С учётом того что тест на корону стоит в районе 125$ - теперь семье из 4 человек нужно будет отдать до 500 баксов за это. Но Болгария-это ультрабюджетный отдых и расходы на тесты увеличат его стоимость в полтора-два раза. Министерство туризма Турецкой республики объявит благодарность за это мудрое решение.
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DONALD
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