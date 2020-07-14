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Болгарія спростила
в'їзд для українців

Болгарія спростила в'їзд для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:24

Болгарія спростила в'їзд для українців

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Болгарії спростила в'їзд для громадян деяких країн за умови, що туристи будуть мати негативний тест на COVID-19. Зокрема нові правила від Міністерства охорони здоров'я Болгарії стосуються й українців.

Дивися повний текст Болгарія спростила в'їзд для українців.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:25

"Болгария ужесточила правила въезда для украинцев (видео)"Это новости на униан с разницей в 10 мин.Что вы там курите?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:32

  sena_2008atp написав:"Болгария ужесточила правила въезда для украинцев (видео)"Это новости на униан с разницей в 10 мин.Что вы там курите?

Стакан -- он какой -- полу-пустой, или наполовину полный? -- Униан считает требование наличия теста -- ужесточением, тут считают возможность таки попасть в аэропорт -- упрощением. -- все дело в точке зрения и точке отсчета.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 12:32

_hunter До этого события въезд был разрешен свободно, тест не требовался. Следовательно, вывод единственный - ужесточили.
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:03

коронабесие продолжается...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:48

  alter написав:_hunter До этого события въезд был разрешен свободно, тест не требовался. Следовательно, вывод единственный - ужесточили.

До какого "до этого"? -- до всеобщего карантина? -- ну так после -- въезд был полностью запрещен -- следовательно, вывод единственный - упростили.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:01

  _hunter написав:
  alter написав:_hunter До этого события въезд был разрешен свободно, тест не требовался. Следовательно, вывод единственный - ужесточили.

До какого "до этого"? -- до всеобщего карантина? -- ну так после -- въезд был полностью запрещен -- следовательно, вывод единственный - упростили.


Вижу, что вы потеряли нить дискуссии. Ничего страшного, так бывает, если отвечать только на одно сообщение, без учета контекста. Напомню, мы обсуждаем статью выше. Соответственно, говоря об "этом событии", я подразумеваю решение Болгарии разрешать въезд из Украины при наличии теста. Если бы Вы интересовались новостями о посещении Болгарии, скорее всего Вы бы заметили две недели назад новость о том, что Болгария разрешила украинцам свободный въезд без каких либо требований.
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:16

  alter написав:_hunter До этого события въезд был разрешен свободно, тест не требовался. Следовательно, вывод единственный - ужесточили.

Действительно-ужесточили. С учётом того что тест на корону стоит в районе 125$ - теперь семье из 4 человек нужно будет отдать до 500 баксов за это. Но Болгария-это ультрабюджетный отдых и расходы на тесты увеличат его стоимость в полтора-два раза. Министерство туризма Турецкой республики объявит благодарность за это мудрое решение.
DONALD
 
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